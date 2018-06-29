Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hizmetlerini aralıksız sürdürüyor

KAYSERİ, () - KAYSERİ Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, hastalarına verdiği kaliteli hizmet ile dikkat çekiyor.

Günde 7/24 olmak üzere yaklaşık 3 bin hastaya hizmet veren Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, gerek hijyen şartları gerekse modern laboratuvarlarıyla vatandaşlara hizmet veriyor. Ankara'dan sonra Orta Anadolu bölgesinde Sağlık Bakanlığına bağlı en büyük diş hastanesi olan Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi çevre iller Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Kahramanmaraş ve Sivas’tan gelen hastalara da hizmet veriyor. Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yaklaşık 120 diş hekimi ve 350 personel ile hizmetini sürdürüyor. Diş Hastanesi, 3 yıl önce hizmete giren yeni binasıyla, hastalarına poliklinik hizmetleri dışında, Alo 182 MHRS randevu sistemiyle de zaman kaybı olmadan muayene olanağı sunuyor.

Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Ahmet Kuzu, hastanede hizmet kalitesini yüklettiklerini belirterek, hasta ve çalışan memnuniyetlerinin üst seviyede olduğunu söyledi.

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