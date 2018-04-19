Ağız ve Diş Hastanesi bünyesinde ameliyathane açıldı

SİVAS Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi genel ve lokal olarak iki kısımdan oluşan ameliyathanesi hizmete açıldı.Ameliyathane açılışına Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Hastane Başhekimi Fuat Şen ve hastane personeli katıldı. Açılışta konuşan Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimi Fuat Şen, ameliyathane hakkında bilgiler verdi. Başhekim Şen, Sivas Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi olarak şehrin en önemli ihtiyaçlarından birine daha çözüm ürettiklerini belirterek, "Ameliyathanemize iki kısımdan oluşmakta. Lokal ameliyathane ve genel ameliyathane. Lokal ameliyathanemizde minör cerrahi işlemler yapılmakta implant operasyonları gömülü 20'li yaş diş çekimleri, kemik düzeltilmesi gibi diş eti etrafındaki periodontal dokuların minör işlemleri yapılmakta. Genel ameliyathanemizde ise engelli hastalarımızın çocuk hastalarımızın aşırı fobisi olan hastalarımızın da bütün tedavileri yapılabilmektedir. Ameliyathanemizin şu anda 4 yataklı kısmı var. Bir anestezi doktorumuz, iki anestezi teknikerimiz bir tane ameliyathane hemşiremiz ve bu işlemi yapan diş hekimimiz ve yardımcısı klinik yardımcısı olarak da bir personelimiz bulunmakta haftanın 5 günü hizmet vermekte. Bu tedavilerle birlikte çevre illere giden hastalarımızın önüne geçmiş olacağız ya da 5-6 ay süreyle randevu bekleyen hastalarımızın anında aynı hafta içerisinde işlemleri yapılacak." dedi.Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan ise hastaların sıra beklemeden tedavi olabileceklerini belirterek, "Sivas bir çok konuda iddialı olduğu gibi sağlık alanında da çok iddialı bir il. Gerek Numune Hastanemize gerek Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz de hastaların ihtiyaçları çok hızlı bir şekilde giderilmekte. Bu ameliyathanenin işlevinin arttırılmasında ve buraya kurulmasında emeği geçen tüm devlet büyüklerimize ve çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hem Sivas'ımıza hem de bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz." şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak ameliyathane gezildi.

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