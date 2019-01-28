Ağır: Burslar ancak, öğrencilerimizin başarılarıyla taçlanır

HATAY'da Arsuz İş Adamları Derneği (ARİAD) Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, bursiyer öğrencilerle bir araya geldi.Dernek binasında gerçekleşen ziyarette bursiyer öğrencileri, ARİAD Başkan Adnan Ağır ve yönetim kurulu üyeleri Kerem Özdemir, Cemil Karaoğlan, Şekip Kiremitçi ve Metin Ağır karşıladı.Arsuz İş Adamları Derneğinden burs desteği alan üniversite öğrencileri Dernek Başkanı Adnan Ağır ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. ARİAD yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ağır, dernekte yapılan çalışmalar ve etkinlikler hakkında öğrencilere bilgi verdi. Ağır, burs verdiğimiz gençlerimizin bizleri ziyaretlerinden dolayı mutluyuz diyerek şunları söyledi:“Yeni eğitim döneminde toplam burs verdiğimiz öğrenci sayımız hedefimize ulaşmıştır. Verdiğimiz burslar ancak öğrencilerimizin başarılarıyla taçlanır. Destek veren tüm eğitim gönüllülerimize, üyelerimize şükran borçluyuz. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Biz onlara sahip çıkmak zorundayız. Geleceğimiz onlara emanet. Dolayısıyla bizim onlara sahip çıkmamız, geleceğimize sahip çıkmak demektir. Dernek olarak bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Biz birlikte büyük bir aile olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere güvenen eğitim gönüllülerimiz ve sevgili bursiyer öğrencilerimiz ile birlikte büyümeye devam ediyoruz. Bu güvene layık olmaya çalışıyoruz”

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