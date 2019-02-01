'Ağır abiler' İzmir'deki tarım fuarına gelecek

İZMİR'de bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda boğa yarışması yapılacak. Özel yetiştirilen boğalar kantara çıkmak için gün sayıyor.

Fuarizmir'de 7-10 Şubat arasında 13. Agroexpo Uluslarası Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenecek. Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun etkin rol alacağı fuarda, Türkiye'nin en kapsamlı canlı hayvan sergisi kurulacak. Bu çerçevede İzmir İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nin destekleriyle 'Ağır Abiler Yarışıyor' adlı boğa yarışması düzenlenecek. Geçen yıl ilgiyle izlenen yarışmayı 1286 kilogram ağırlığındaki boğa kazanırken, sahibi olan firma yetkililerine yem karma makinesi hediye edildi. İkinci olan boğanın sahibine baskül ve üçüncü olan boğanın sahibine de besi yemi verildi. Katılımcılara da çeşitli hediyeler takdim edildi.

2019 yılında yine seçkin çiftliklerden özenle seçilerek fuara getirilecek olan boğalar 7 Şubat Perşembe günü saat 15.00'te birbiriyle kıyasıya yarışacak ve en ağır boğaya ödül verilecek.

Girişlerin ücretsiz olduğu 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 7-10 Şubat tarihlerinde Fuar İzmir'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

İZMİR, ()

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