Ağıl yangınında 4 keçi telef oldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir evin avlusundaki ağılda çıkan yangında 4 keçi telef oldu.

Taşağıl Mahallesi Kocatepe Sokak'ta oturan Hüseyin Özen'in ağılında saat 09.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ağılda bulunan keçilerin seslerini duyan komşular yangını fark etti. İhbar üzerine olay yerine yakın olan Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler alevlere müdahale etti. Yangında ahır tamamen yanarken, içerideki 4 keçi telef oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.