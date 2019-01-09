AGC Genel Sekreteri Öyken'den basın özgürlüğü vurgusu

ANTALYA, () - ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Genel Sekreteri Haşmet Öyken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, demokratik ülkelerin en önemli kazancının basın olduğunu belirterek; "Özgür basın ve fikir özgürlüğü bizim vazgeçilmezimizdir" dedi.

AGC Genel Sekreteri Haşmet Öyken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 10 Ocak'ın bir dayanışma, basın özgürlüğü için bir mücadele günü olduğunu belirten Öyken, "Toplumu aydınlatmak, halkın haber alma özgürlüğüne katkı sağlamak ve bilinçlendirmek için zor şartlar altında gece gündüz demeden çalışan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" dedi.

AGC'nin kuruluş amacının en önde gelen ilkesinin gazeteciler arasında dayanışmayı, meslek etik ilkelerini ve demokrasinin vazgeçilmez en temel direklerinden olan halkın bilgilendirme hakkını savunmak olduğunu kaydeden Haşmet Öyken, şunları kaydetti:

"Özgür basın ve fikir özgürlüğü bizim vazgeçilmezimizdir. Bu gün her zamankinden fazla kendimizi sorgulamak, dünya basın özgürlüğü listelerinde neden son sıralarda yer almaktayız diye düşünmek ve mevcut durumdan çıkış yolları aramak zorundayız. İşte bu ortamda medya kuruluşları ve gazetecilerin kenetlenerek hem basın özgürlüğü hem de sektördeki çıkmazlarımız için aktif uğraş içine girmesi zaruri hale gelmiştir."

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