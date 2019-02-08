Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Rotary Kulübü, sanatçı Şule Ağayar'ı mesleğinde ve sanatındaki başarılı çalışmalarından dolayı ödüllendirdi.

Antalya Rotary Kulübü Dönem Başkanı Saadet Narin'in başkanlığında gerçekleşen yemekli toplantıda kulüp yönetici ve üyeleri bir araya geldi. Narin, "Rotary kulüpleri, dünya ülkeleri arasında iyi niyet ve anlayışı karşılıklı olarak geliştiren, barışa ve barış halinin kökleşmesine katkıda bulunan ender sivil toplum örgütlerinden biridir" dedi.

Kulüp sekreteri Evrim Çakıl da Antalya Rotary Kulübü Yönetim Kurulu'nun, çalışmalarında yüksek ahlaki standartların kullanılmasına özen gösteren Şule Ağayar'a 'Meslek Ödülü'nün verilmesini oy birliğiyle karar altına aldığını açıkladı.

Konuşmaların ardından İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak görev yapan, sanata tutkusundan dolayı Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden de mezun olan, Expo 2016 alanında sergilenen taş, metal ve ahşap heykellerin tasarımlarını hazırlayan Şule Ağayar'a 'Meslek Ödülü' törenle verildi.

Katıldığı birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli ödüller alan sanatçı Şule Ağayar, bir ülkenin hızla ilerlemesi ve kalkınmasında sanatın önemine değindi. Şule Ağayar, "Bu güzel ödül, hayatımın en değerli ödüllerinden biri oldu. Beni onurlandırdınız, gururlandırdınız" dedi, Antalya Rotary Kulübü yönetimine teşekkür etti.

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