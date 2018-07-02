Ağaçtan düşüp ağır yaralandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evlerinin bulunduğu sokak üzerinde dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Fatih Özkan(32), düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Fatih Özkan, Muhittin Mahallesi Bağlariçi Sokak üzerindeki evlerinin yakınındaki ağaca dut toplamak için çıktı. Ağaçta dengesini kaybederek yere düşen Özkan ağır yaralandı. Olayı görenlerin çağırdığı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan tedavi altına alındı. Özkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.