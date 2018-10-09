Ağaçtan düşen yaşlı kadın öldü

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde merdiven dayadığı ağaçtan düşen Medine Aksay(74) yaşamını yitirdi.

Dün gün içerisinde çalışmak için Olukkoyağı Mahallesi'ndeki bahçesine giden Aksay'dan yakınları uzun süre haber alamadı. Bahçeye giden yakınları tarafından ağacın altında hareketsiz yatarken bulunan Medine Aksay'ın öldüğü belirlendi. Merdiven dayayarak çıktığı ağaçtan düşerek yaşamını yitirdiği saptanan Aksay'ın cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsi sonrası Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

