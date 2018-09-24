Ağaçta ceviz toplarken dal kırılıp yere düştü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –BURSA’nın İnegöl ilçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan Remzi Ş.(83) bastığı dalın kırılmasıyla yere düştü. Ağır yaralanan Remzi Ş. hastanede tedavi altına alındı.
Olay, kırsal Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ceviz bahçesine giden Remzi Ş., ağaçlardan birine çıkarak ceviz toplamaya başladı. Ağacın tepesine kadar çıkan yaşlı adam, bastığı dalın kırılmasının üzerine yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan Remzi Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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