Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() – KARABÜK’te, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karabük–Safranbolu çevre yolu Kurtuluş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Emrah Bitik(41), idaresindeki 37 HA 747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp refüjdeki ağaçlara çarptı. Kökünden sökülen bir ağacı altına alarak bir süre sürüklenen ve ön kısmı hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bitik yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Bitik, ambulansla götürüldüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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