Ağacın altında kalan mevsimlik işçi öldü

BOLU’nun Mudurnu ilçesinde orman yolu yapımı işinde çalıştığı sırada üzerine kestiği ağacın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Ali Cengiz(41) 2 gün süren yaşam savaşını kaybederek öldü.

Olay, geçen Cuma günü ilçeye bağlı Gelinözü Köyü yakınlarında orman yolu inşaatında meydana geldi. Yol yapım çalışması kapsamında ağaç kesim işçisi olarak çalışan Ali Cengiz’in üzerine kestiği ağaç devrildi. Diğer işçilerin çabalarıyla Ali Cengiz sıkıştığı tomruğun altından kurtarıldı. Ağır yaralanan Cengiz, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede 2 gün boyunca yaşam savaşı veren Cengiz, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cengiz’in cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Ali Cengiz'in bir süre önce Adana'dan çalışmak için Bolu'ya geldiği öğrenildi.