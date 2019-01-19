Afyonkarahisar emniyetine yeni araçlar

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü'ne hurdaya çıkan araçların satışından elde edilerek alınan 12 yeni araç Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla hizmete alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ömrünü tamamlamış araçların satışı sonrası yerlerine 12 yeni araç alındı. Araçların hizmete girmesi dolayısıyla Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve emniyet personeli katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, güvenlik konusunun bütün insanların olmazsa olmaz kriterlerinden biri olduğunu ve üzerinde önemle durduğunu belirtti. Güvenlik hizmetinin emniyet ve jandarma tarafından yerine getirildiğini aktaran Tutulmaz, "Afyonkarahisar güvenlik ve huzur anlamında ülkemizin önde gelen illerinden biridir. Bunu halkımızın desteğiyle birlikte güvenlik güçlerimizin üstün gayretiyle gerçekleştiriyoruz. Bugün hizmete sokulan 12 araçla birlikte polisimiz güvenlik ve huzur için gerekli hizmetleri daha verimli ve kaliteli şekilde yerine getirecek. Biliyorsunuz kamuda eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan araçlar ihaleyle atılıyor. Biz de geçen yıl kullanım ömrünü tamamlayan araçları sattık ve elde edilen gelirle 12 yeni araç aldık. Yani eski araçları yenilemiş olduk" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Tutulmaz törene katılan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ile araçların anahtarlarını görevli polis memurlarına dağıttı. Anahtarların dağıtılmasından sonra kesilen kurban ve edilen duaların ardından araçlar şehir içindeki görev alanlarına hareket etti.

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