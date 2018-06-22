Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve sahte para operasyonu

Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR,() - AFYONKARAHİSAR'da polisin düzenlediği operasyonda sahte para ve uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüphe üzerinde bir araçta arama yaptı. Aramada, 31 adet sahte olduğu belirlenen 20 TL'lik banknot ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin bir diğer operasyonunda, Afgan uyruklu bir kişinin evinde arama yapıldı. Aramada 19 kök dişi Hintkeneviri, 2 fişek halinde toplamda 1,05 gram gelen Afyon sakızı, 1.77 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

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