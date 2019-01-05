Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da polisin uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen ikametlere operasyon düzenledi. Operasyonda, 18 LSD maddesi, hassas terazi, 2 uyuşturucu madde öğütücüsü, 254 gram skunk maddesi, 15 gram esrar maddesi, 0,67 gram kokain maddesi, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, satışa hazır 9 paket halinde toplamda 9 gram skunk maddesi, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan toplamda 1800 şeffaf kilitli poşet, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 1 şüpheli denetimli serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklandı.
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