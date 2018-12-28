Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,() - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 1 şüphelinin üst aramasında satışa hazır vaziyette 5 gram eroin maddesi ele geçirildi. Bir evde yapılan aramada ise paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş 10 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.