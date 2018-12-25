Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı iki araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yol kontrolü esnasında şüphe üzerine durdurulan 2 araçta arama yaptı. Aramada 2 paket halinde toplam 2 kilo 50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2 bin 15 ecstasy uyuşturucu hap, 8 paket halinde toplamda 4 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' yapmak suçundan tutuklandı.

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