Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 8 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde 2'si Afgan uyruklu olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 3 adet fişek halinde 3,05 gram Afyon sakızı 12 adet ecstasy hap, 2,21 gram esrar maddesi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI