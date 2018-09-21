Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Ahmet DAĞLI/ÇOBANLAR,() - AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çobanlar ilçesinde uyuşturucu madde satışına yönelik operasyon düzenlendi. Baskında, 672 gram kubar esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 10 adet mermi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 fişek ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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