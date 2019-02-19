Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonları

Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi ve merkez Sülün beldesinde jandarmanın operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çay ilçesi Yeşilyurt köyü ve Afyonkarahisar merkez Sülün beldesinde uyuşturucu madde satışına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı iki ayrı operasyonda, 2 şüphelinin araç, ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 396 gram esrar, 2 gram eroin, 82 uyarıcı ecstasy hap ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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