Afyonkarahisar'da Turizm Haftası kutlandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Turizm Haftası etkinlikleri Afyonkarahisar'da kortej yürüyüşüyle başladı. Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Tanır, protokol üyeleri, turizmciler ve vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşü Mevlevihane Türbesi'nden başlayıp, törenin gerçekleştiği Taş Medrese'ye kadar devam etti.

Vali Tutulmaz ve protokol üyelerini Taş Medrese önünde Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Halk Oyunları ekibi karşıladı. Vali Tutulmaz ve protokol üyeleri burada el emeğiyle yapılan yağlı boya tabloları ve otellerde yapılan ürünleri inceledi. Ayrıca AKÜ öğrencileri müzik dinletisi sundu. Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Afyonkarahisar inanç turizmi' konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Vali Mustafa Tutulmaz ve diğer protokol üyelerince verildi.

Vali Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın daha iyi konuma geleceğine inandığını söyledi. Afyonkarahisar'ın tanıtımı için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalıştıklarını ve bu çalışmaların artarak devam edeceğini aktaran Vali Tutulmaz, "Şu ana kadar da iyi gidiyoruz. Her türlü fuara katılıyoruz, her türlü etkinliği kamuoyuyla, basınla iyi paylaşıyoruz. İyi duyuruyoruz. Bu daha da artacak, bunu elde etmemiz lazım. Artık gelişmiş toplumların öne çıkan faktörü turizmdir. Biz iyi tanıttığımız zaman, kamuoyunda Afyonkarahisar'ın ismi çok fazla geçtiği zaman, normal yatırıma gelecek olan kişiler de ilimize rahat gelecektir. Sektörler birbirlerini etkileyecektir. Bu yönde hızla ilerlediğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki 3- 5 yıllık süreç içerisinde çok iyi bir yere geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah bu yıl umduğumuzdan daha fazla sayıda turist ağırlayarak ilimizin ekonomisine katkı sağlamış oluruz" dedi.

Çarşamba günü kapılarını açacak GASTRO Afyon 1'inci Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali hakkında konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, önemli bir organizasyona imza atılacağını duyurdu. Tutulmaz, şöyle dedi:

"Türkiye Aşçılar Federasyonu ile ilimizdeki Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği ve belediyemizin desteğiyle AKÜ'nün ev sahipliğinde festival yapacağız. Burada çok değişik etkinlikler olacak. Bütün halkımızı GASTRO Afyon 1'inci Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'ne bekliyoruz. Hem yöresel ürünlerin, hem de farklı lezzetlerin tadılacağı bir festival olacak."

20-29 Nisan tarihleri arasında birçok yazar ve kitap evinin de katılacağı 'Kitap Fuarı'na Afyonkarahisar halkının sahip çıkmasını da isteyen Vali Tutulmaz, "Bir diğer etkinliğimiz Kitap Fuarı etkinliğidir. 20- 29 Nisan tarihleri arasında 9 gün süreyle devam edecek. Bu fuara da halkımızı davet ediyoruz. Halkımız 100'e yakın yayınevini, 60'a yakın da yazarı burada yakından görme fırsatı bulacaktır. Hem ilimizin kültürel değerlerinin artırılması açısından, hem de öğrencilerimizin ve halkımızın kitapla buluşması açısından çok önemli bir etkinliktir. Halkımızı her iki etkinliğe de davet ediyoruz. Bu tür etkinliklere halkımız gelerek destek verirse, bu etkinliğin bir parçası olursa bu tür etkinlikler önümüzdeki yıllarda da devam eder" diye konuştu.

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