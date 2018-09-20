Afyonkarahisar'da TÜBİTAK Bilim Şenliği

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da Bilime Açılan Kapı Afyonkarahisar TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı.

Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan Bilime Açılan Kapı Afyonkarahisar TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'ne Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bilim şenliği, okul öğretmen ve öğrencilerinin yaptığı gösteri deneyleriyle başladı. Projeyle öğrenci, öğretmen, veli ve toplumun tüm kesimlerini içine alacak şekilde 4 günlük faaliyetle bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi sağlaması amaçlandı.

Vali Mustafa Tutulmaz, geleneksel metotlardan uzaklaşılarak bilime önem verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, bilim şenliğinin geleceğe dair yeni kapılar açacağını belirtti.

Daha sonra Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri öğrencilerin projelerini inceledi, bilgiler aldı. Projeleri tek tek inceleyen Vali Tutulmaz ve protokol üyeleri öğrencileri tebrik ederek, eğitim hayatlarında başarı diledi. Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri öğle yemeğini de öğrencilerle birlikte yedi. 23 Eylül'e kadar devam edecek Bilim Şenliği kapsamında gösteri deneyleri, robot gösterileri, 54 farklı bilimsel atölye, bilim ve insan temalı tiyatro gösterisi, 6 bilimsel söyleşi, müzik dinletileri, bilim ve sanat iç içe temalı resim sergisi, Akdağ tabiat parkı ekolojik gezisi gibi etkinlikler düzenlenecek.

KURUMLAR DESTEK VERDİ

Bilim Şenliği'ne AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü, Itri ve Tıbbi Bitkiler Merkezi Müdürlüğü, Afyon Frig Fotoğraf Derneği, Afyon Doğa Sporları Kulübü stant açarak katkıda bulundu. Vali Tutulmaz ve protokol üyeleri bu kurumların stantlarını da gezerek sohbet etti.

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