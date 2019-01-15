Afyonkarahisar'da şehitler takvimi tanıtıldı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nin işbirliğiyle hazırlanan '2019 Şehitler Takvimi' tanıtıldı.

Afyonkarahisar Belediye'sinin katkılarıyla hazırlanan '2019 Şehitler Takvimi' için tanıtım töreni düzenlendi. Takvimde, '15 Temmuz' sayfası, 5 Eylül 2012 tarihinde Afyonkarahisar Mete Saraç Kışlası'nda yaşanan cephanelik patlamasında şehit olan 25 askerin fotoğraflarının yanı sıra Kore ve Kıbrıs şehitlerinin fotoğrafları yer alıyor.

TAKVİM ÖZENLE HAZIRLANDI

Tanıtım töreninde konuşan Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a takvimin hazırlanmasında verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Kumartaşlı, "Türkiye'de emsali olmayan takvimi bu yıl yine Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban'ın önderliğinde hazırladık. Halkımıza derneğimizden ve belediyemizin ilgili birimlerinden dağıtıyoruz. Takvimimizi geçen yıllar da olduğu gibi her yıl kimin hangi günde şehit olduğunu gösterir şekilde hazırladık. Takvimimizin arka kısmında Afyonkarahisar merkez başta olmak üzere her ilçenin özellikle son dönemlerdeki şehitlerinin fotoğraflarını ve bilgilerinin olduğu bir düzenleme yaptık. Bu yıl ilk defa Kore ve Kıbrıs Şehitlerimizin de bulabildiğimiz fotoğraflarını düzenleyerek halkımıza bilgilendirici bir takvim olması için çalıştık" dedi.

CEPHANELİK ŞEHİTLERİNİN FOTOĞRAFLARINA YER VERİLDİ

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da takvimin özenle hazırladığını belirtti. Takvim fikrinin Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'dan 9 yıl önce geldiğini hatırlatan Çoban, “Bu yıl dokuzuncusunu yapmanın biz de mutluluğunu onurunu yaşıyoruz. Burada sadece Afyonkarahisar merkezimizdeki şehitlerimiz değil Afyonumuzun 18 ilçesindeki tüm şehitlerimiz burada var. Hangi gün şehit olmuşsa o ayın o gününde şehitlerimizin fotoğrafı orada yer alıyor. Kıbrıs şehitlerimizden yakınlarına ulaşabildiklerimizin fotoğrafları yer aldı. Cephanelik patlamasında şehit olan 25 şehidimizin de fotoğrafı mevcut" dedi.

FOTOĞRAFLI