Afyonkarahisar'da seçimler GAMER'den takip edildi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilli Seçimi'ni, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) takip ettiklerini söyledi.

Afyonkarahisar'da seçimleri GAMER'den takip eden Vali Mustafa Tutulmaz'a İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür vekili ve 112 Başhekimi Gülsün Ateş Doğan eşlik etti.

Vali Tutulmaz, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştiğini söyledi. Vali Tutulmaz, "Bugün Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilli Seçimi'ni yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu an itibariyle sandıklar kapandı. İlimizde şükür önemli bir olay meydana gelmemiştir. Sadece birkaç tane verdiği oyun fotoğrafını çekenlerle ilgili işlem yapılmıştır. Bir kişi de başkasının yerine oy kullanma teşebbüsünde bulunmuştur. Bunlarla ilgili cumhuriyet savcılığımız gerekli soruşturma başlatılmıştır. Alkollü şekilde oy kullanmaya gelen birkaç kişiyle ilgili işlem yapılmıştır. Ayrıca araması bulunan 4 vatandaşımız oylarını kullandıktan sonra gözaltı işlemi yapılmıştır" dedi.

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