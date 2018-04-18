Afyonkarahisar'da 'lezzetli' festival

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da bu yıl ilki düzenlenen GASTRO Afyon 2018 Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali renkli görüntülerle başladı. Birbirinden lezzetli yemeklerin ön plana çıktığı festivalde anaokulu öğrencileri de kendilerine özgü yemekler pişirdi.

Afyonkarahisar Valiliği himayesinde Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği'nin organizasyonluğuyla düzenlenen GASTRO Afyon 2018 1'inci Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali başladı. 3 gün süreyle ziyaretçilerini ağırlayacak festivalin açılışında mehteran takımı, halk oyunları ve semazen gösterisi sunuldu.

"Lezzetlerin Kesiştiği Nokta Afyonkarahisar" sloganıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Kampüsü Barış Manço Konser alanındaki festivalin açılışına Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra çeşitli ülkelerin büyükelçileri, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıkgöz, il müdürleri, çeşitli illerden gelen lezzet ustaları ve çok sayıda öğrenciyle vatandaş katıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın son yıllarda turizm alanında ön plana çıkmaya başladığını belirterek, Afyonkarahisar'ın her geçen gün tanınırlığının arttığına dikkati çekti. Vali Tutulmaz, "İşte bu festival de bu tanınırlığı daha fazla artırmaya yönelik olarak yapılmıştır. Birincisi yapılıyor ve dolayısıyla muhakkak ki karşılaştığımız eksiklikler, sıkıntılar, problemler olmuştur, olacaktır. Ancak gördüğüm kadarıyla başarılı şekilde başladı ve devam ediyor. Başlangıç önemlidir ama bunu devam ettirmek daha da önemlidir. İnşallah önümüzdeki yıl daha güzel etkinlikler ve daha fazla katılımcıyla bu etkinliği devam ettiririz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Tutulmaz ve diğer protokol üyeleri stantların açılışını yaparak incelemelerde bulundu. Afyon Kazan Yemekleri de çeşitli görsel sunumlarla katılımcılara ikram edildi.

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