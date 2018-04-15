Afyonkarahisar'da kaza: 2 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da Tır'ın şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Denizli karayolunun 128'inci kilometresi Dinar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan P.'nin kullandığı 20 BJ 965 plakalı Tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Ramazan P. ile aynı araçtaki Adem Y. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Daha sonra yaralılar Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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