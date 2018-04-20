Afyonkarahisar'da kaza: 1 yaralı 

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR () - AFYONKARAHİSAR'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde seyreden Mehmet Çalık'ın kullandığı 03 BS 493 plakalı otomobile, Mustafa Çınar idaresindeki 03 AU 393 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Çalık için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Çalık, ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazadan sonra Mehmet Çalık'ın kullandığı otomobilin hava yastıklarının olduğu bölümden duman çıkması nedeniyle trafik polisi ekiplerince aracın motor bölümüne köpük sıkıldı.