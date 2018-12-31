Afyonkarahisar'da kaçak silah operasyonu

Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde jandarmanın kaçak silah operasyonunda ruhsatsız 11 av tüfeği ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan çalışmalar kapsamında Şuhut ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda Konya'dan ruhsatsız av tüfeği getirerek Şuhut'ta satmaya çalışan 2 şüphelinin aracında arama yapıldı. Aramada ruhsatsız 11 av tüfeği ve av tüfeğine ait 25 kartuş ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
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