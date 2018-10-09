Afyonkarahisar'da kaçak sigara ve içki operasyonu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 21 bin 980 adet makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir üzerine bir işyerine yaptığı baskında gümrük kaçağı olduğu belirlenen 21 bin 980 adet dolu makaron, 60 kilogram kıyılmış tütün ile 14 litre viski ele geçirdi. Şahıslarla ilgili yasal işlemler başlatıldı. Olayla ilgili 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

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