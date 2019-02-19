Afyonkarahisar'da kaçak kazı operasyonu

Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde jandarmanın operasyonunda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesi baraj mevkisinde izinsiz kazı yapan şüphelilere yönelik 16 Şubat'ta operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandığı 2 jeneratör, 2 kırıcı delici matkap, 2 matkap ucu, spiral, matkap, su dinamosu, gaz maskesi, 2 levye demir, patlayıcı olarak kullanılan 2 kilo sodyum klorat ele geçirildi.
Kazı malzemelerine el konulurken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
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