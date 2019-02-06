Afyonkarahisar'da kaçak kazı operasyonu

Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde jandarmanın kaçak kazı operasyonunda çok sayıda kazı malzemesi ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinanpaşa'ya bağlı Kayadibi köyü 1'inci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, jeneratör, 2 kırıcı delici, 3 kürek, kazma, 3 manivela demir, 2 balyoz, 3 seyyar kablo ele getirildi. 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI