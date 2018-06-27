Afyonkarahisar'da kaçak akaryakıt operasyonu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da kaçakçılara yönelik operasyonlarını sürdüren İl Emniyet Müdürü ekipleri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. OSB'de bir tesiste atık bitkisel yağları geri dönüşüme sokarak yanıcı özellik kazandırdığı ve kaçak akaryakıt olarak piyasaya sürdüğü öğrenilen 4 kişi de polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Akaryakıt kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

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