Afyonkarahisar'da istihdam çalışmaları

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSARN, () - AFYONKARAHİSAR Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın işsizliğin en az olduğu 5 ilden biri olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'da 'İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı' düzenlendi. İş gücü potansiyelinin istihdama yönlendirilmesi ve işsizliğin giderilmesi amacıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, kentte istihdamın arttırılmasına yönelik kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin ortak çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Afyonkarahisar'ın işsizliğin en az olduğu 5 şehirden birisi olduğunu kaydeden Vali Tutulmaz, "Nitelikli insanlar özelde veya kamuda bir şekilde kendine iş buluyor. Ama nitelik sıkıntısı olan ve herhangi mesleki becerisi olmayan insanların da genellikle kamuya bir şekilde gireyim ondan sonra işimi hallederim düşüncesi hala ön planda oluyor. Bu toplumu işsiz kalmaya sevk ediyor" dedi.

Dinamizm kazanabilmek adına herkesin bir mesleğinin olması gerektiğine değinen Vali Tutulmaz, "İnsanların uzmanlaşması lazım. Artık uzmanlığın bile yetmediği daha ileri uzmanlıkların gerektirdiği bir çağdayız. Onun için bizim bu toplantılarda daha çok meslek edindirmeyi ve daha çok uzmanlığa önem vermeyi hedeflemeliyiz ve bu doğrultuda hareket etmeliyiz" dedi.

Toplantının devamında Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karakaya tarafından mesleki eğitim faaliyetleri, işe yerleştirme, işsizlik sigortası hakkında sunum yaptı.

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