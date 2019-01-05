Afyonkarahisar'da hayvan hırsızları yakalandı

Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde 25 büyükbaş hayvan hırsızlığına karışan 5 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Çalınan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinanpaşa'ya bağlı Ayvalı köyünde 31 Aralık 2018'de bir vatandaşa ait ahırdan 25 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri yaptığı araştırma sonucunda olay yerinden 6 kilometre uzaklıkta çalınan büyükbaş hayvanları bularak sahibine teslim etti. Olayla ilgili yakalanan 5 hırsızlık şüphelisi ise tutuklandı.

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