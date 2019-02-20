Afyonkarahisar'da geçici aday listeleri teslim edildi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerine göre Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı için Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Mehmet Zeybek, Milliyetçi Hareket Partisi'den Fatih Çetinkaya, İYİ Parti'den Mahmut Koçak (Millet İttifakı), Saadet Partisi'nden Hasan Hüseyin Uğurlu yarışacak.
Afyonkarahisar'da belediye başkan adaylarının, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre isimleri şöyle:
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
Afyonkarahisar Belediyesi: Mehmet Zeybek
Başmakçı: Tuncer Kerpiç
Bayat: Halil İbrahim Bodur
Bolvadin: Halil İbrahim Sevim
Çay: Hüseyin Atlı
Çobanlar: Ali Altuntaş
Dazkırı: Şerif Kocatepe (Cumhur ittifakı)
Dinar: Nihat Sarı (Cumhur ittifakı)
Emirdağ: Serkan Koyuncu
Evciler: Ali Dede Savaş (Cumhur ittifakı)
Hocalar: Ali Arslan
İhsaniye: Mevlüt Küçük
İscehisar: Mustafa Çibik
Kızılören: Ozan Osman Kaya
Sandıklı: Mustafa Çöl
Sinanpaşa: Erdal Karaman (Cumhur ittifakı)
Sultandağı: Mehmet Aldırmaz
Şuhut: Recep Bozkurt
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Başmakçı: Halil Özcan
Bayat: Hüseyin Özaktan
Çay: Ali Selvi
Çobanlar: Beytullah Tota
Dazkırı: İsmail Taylan
Emirdağ: Barış Can
Evciler: Saim Özer
Hocalar: Veli Aydoğmuş
İhsaniye: Tunay Türkmen
Sinanpaşa: Harun Güner
Sultandağı: Osman Acar
Şuhut: Ekrem Özsoy
- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
Afyonkarahisar Belediyesi: Fatih Çetinkaya
Sandıklı: Mustafa Gürel
Çobanlar: Ali Sarıtaş
Başmakçı: Ayhan Gönüllü
Bayat: Seyfettin Atacan
Bolvadin: Selahattin Kelekçi
Çay: Hüseyin Çağrı
Emirdağ: Uğur Serdar Kargın
Hocalar: Doğan Demir
İhsaniye: Şaban Çabuk
İscehisar: Bahtiyar Aşkın
Kızılören: Ali Erol
Sultandağı: Tacettin Damlarkaya
Şuhut: İbrahim Yıldız
- İYİ PARTİ
Afyonkarahisar: Mahmut Koçak (Millet İttifakı)
Bolvadin: Süleyman Toker
Çay: Serdar Dündar
Çobanlar: Sefa Değirmen
Dinar: Saffet Acar
Kızılören: Ali Kocapınar
Sandıklı: Asım Orhan
Sultandağı: İsmail Çelik
- DEMOKRAT PARTİ
Bayat: Süleyman Mandal
Çay: İsmail Kökçür
İscehisar: Ahmet Şahin
Sinanpaşa: Murat Karakoyun
- SAADET PARTİSİ
Afyonkarahisar Belediyesi: Hasan Hüseyin Uğurlu
Başmakçı: Ayhan Kemik
Bayat: Erhan Akpınar
Bolvadin: Osman Yavuz
Çay: Mehmet Akkoyun
Çobanlar: İbrahim Bayar
Dazkırı: Veysel Korkmaz
Dinar: Yaşar Karakaya
Emirdağ: Ahmet Alkan
Evciler: Rabia Fatma Gümüşkanat
Hocalar: Saadetdin Eşbah
İhsaniye: Selami Sivri
İscehisar: Ali Başpınar
Kızılören: Mehmet Veysi Kılıç
Sandıklı: Hasan Balyalı
Sinanpaşa: Ramazan Kartal
Sultandağı: Ayhan Çelik
Şuhut: Oğuzhan Turgut
- BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
İscehisar: Necati Günser
Sandıklı: Sami Akbulut