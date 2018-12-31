Afyonkarahisar'da fidan dağıtımı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da 'Yeni yılda ağaç kesme fidan dik' sloganıyla başlatılan proje kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Anıtpark önündeki fidan dağıtımına Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Orman Fidanlık Müdürü Mutlu Tepe ve vatandaşlar katıldı. Afyonkarahisar Fidanlık Müdürü Mutlu Tepe, 'Yeni yılda ağaç kesme fidan dik' sloganıyla ilgili olarak Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekilere bilgiler verdi.

Ağaç dikmenin öneminden bahseden Vali Mustafa Tutulmaz, ağaç keserek yılbaşı kutlama eğiliminin yerine ağaç dikmeyi ön plana çıkarmak istediklerini söyledi. Tutulmaz, "Ağaç kesmek yerine ağaç dikmeyi önceleyen bir kampanyayı sizlerle paylaşıyoruz. Malumunuz olduğu üzere yılbaşını bazı anlayışta ağaç keserek, onu süsleyerek kutlama eğilimi var. Ancak bizde ağaç dikmeyi daha ön plana alan bir anlayış var. Bu yüzden bakanlığımızın öncülüğünde her yıl yılbaşı öncesinde bu kampanyayı devam ettiriyoruz. Bu yıl da 2019 adet 5 yaşında fidanı vatandaşlarımıza dağıtarak 'Ağaç kesmeyelim ağaç dikelim' diyoruz. Bu vesileyle Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin, bütün insanlığın yeni yılını kutluyoruz. Yeni yılın sağlık, huzur, mutluluk ve bütün güzellikleri beraberinde getirmesini diliyor, hayırlı uğurlu bir yıl olsun diyorum" dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler tarafından Anıtpark önünde bulunan vatandaşlara Orman Genel Müdürlüğü Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Afyonkarahisar İşletme Müdürlüğü ve Fidanlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan tüplü topraklı karaçam ve sedir fidanlarının yanı sıra bitki çayları da dağıtıldı.

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