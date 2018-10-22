Afyonkarahisar'da ev yangını

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da 3 katlı bir binanın üst katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Fakıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın üst katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Alevler daha fazla büyümeden önlenirken, dumandan etkilenen Adnan Duru sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

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