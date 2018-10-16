Afyonkarahisar'da Bem-Bir-Sen'e yeni aday

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Bem-Bir-Sen'de mevcut Başkan Murat Gürsan'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından şube başkan yardımcılığı görevini yürüten Muhittin Ok, adaylığını açıkladı.

Bem-Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanlığını 14 yıldır yürüten Murat Gürsan, görevi bırakacağını açıkladı. Gürsan'ın görevi bırakma kararının ardından şube başkan yardımcısı olan Muhittin Ok, aday olduğunu kamuoyuna duyurdu. Mevcut Başkan Gürsan ile çalışmaktan büyük bir onur duyduğunu aktaran Ok, "Murat başkanımızla yaptığımız görüşmelerde başkan adayı olmayacağını ve 14 yıldır bu görevi yaptığını ve bu görevi başka bir arkadaşa devretmeyi düşündüğünü söyledikten sonra arkadaşlarımızla görüşerek ortak bir karar ile başkan adayı olduğumu açıkladım. Şunu belirtmek isterim ki Murat başkanımız 14 yıldır görevini başarıyla sürdürüyor. Tüzüğümüzde bırakmasını gerektirecek herhangi bir maddemiz yok. Kendisi bıraktı. Biz de bunu bayrak yarışı olarak görüyoruz. İnşallah biz de seçildikten sonra görevimizi yaptıktan sonra başka bir arkadaşımıza devredeceğiz" dedi.

90 DELEGE OY KULLANACAK

Bem-Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesi'nin 740 üyesi olduğunu hatırlatan Muhittin Ok, üyeler içerisinden seçilen 90 delegenin oy kullanacağını kaydetti. Ok, "Delege seçimlerimizi belediyelerimizde ve Özel İdare Genel Sekreterliğinde tamamladık. 8'i doğal 82'si üyelerin seçtiği ve toplamda 90 delegemiz 28 Ekim Pazar günü yapacağımız 3'üncü genel kurulumuzda oy kullanacak. Delege olan arkadaşlarımız bizlere destek vereceklerini açıkladı. Biz de bu görevi ekip arkadaşlarımla birlikte en iyi şekilde yapmak için çalışacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI