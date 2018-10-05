Afyonkarahisar'da acil yardım eğitimi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği tarafından Sağlık İl Müdürlüğü ve Park Hayat Hastanesi tarafından acil yardım ve müdahalenin önemi uygulamalı anlatıldı.

Park Afyon Alışveriş Merkezi gösteri alanında gerçekleştirilen etkinlikte, 112 Acil Servis ekipleri gelene kadar vatandaşlar tarafından yapılabilecek hayat kurtaran yöntem ve teknikler gösterildi. Kanayan yaraya, solunum sistemine yabancı cisim kaçan bir çocuğa ve kalbi duran bir kişiye nasıl müdahale edileceğinin anlatılan stantlara vatandaşlar ilgi gösterildi. Dernek üyesi gençlere, 112 Acil Sağlık Servisi ekipleri, Ulusal Medikal kurtarma Ekipleri (UMKE) destek verdi. Cansız mankenlerin de kullanıldığı etkinliğe, ilk yardım teknikleri uygulamaları anlatıldı.

İLK YARDIM HAYAT KURTARIYOR

Afyonkarahisar Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği Yöneticisi Görkem Akayın, vatandaşlarda ilk yardım farkındalığı oluşturmak etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Akayın, şunları kaydetti: “İlk yardım; salık personeli gelene kadar ilk yardım eğitim almış bir kişinin, sağlık sorunu yaşayan kişinin sağlık durumunun daha da kötüye gitmesini önlemek için yapılan ilk müdahaledir. Biz de bu etkinlikte bu müdahaleleri dans ve müzik eşliğinde göstererek dikkat çekmek istedik. Bunun yanında üç stantta ilk yardımla ilgili üç konuyu alanında uzman arkadaşlarımızla vatandaşlara anlattık. İlk yardım hakkında kısa bilgi verdik. Her yıl ilk yardım uygulanmadığı için ülkemizde 200 bin kişi yaşamını yitiriyor. İlk yardımla bu sayının 20 bine kadar düşürülmesi mümkün" dedi.

YARDIM KONUSUNDA DUYARLI OLUN

112 Acil Servis Merkezi Başhekimi Gülsüm Doğan ise açıklamasında, vatandaşları ilk yardım ve acil müdahale ile ilgili bilgilendirmek için böyle bir etkinlik yapıldığını söyledi. Aşırı kanamayı durdurma, solunum yoluna yabancı cisim kaçması ve kalp durması gibi olaylarda yapılması gerekenlerin gösterildiğini belirten Doğan, "Halkımız lütfen bunları öğrensin. İlk yardım kurslarına gitmelerini istiyoruz. Çünkü her saniye insan hayatı için önemlidir. Özellikle bebeklerin solunum yoluna kaçan cisimlerde anne ve babaların müdahaleleri hayat kurtarabilir. Elinde çocuğuyla gelen vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi bu gösterilere. Lütfen ilk yardım konusunda duyarlı olalım" diye konuştu.

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