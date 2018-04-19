Afyonkarahisar'da 4 askere gözaltı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 4 erbaş ve er, serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 4 erbaş ve er, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan D.D., Ö.K., M.S. ve H.I., işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi. 4 şüpheli işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.