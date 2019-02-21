Afyonkarahisar Belediyesi'nden eğitime destek

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Belediyesi'nin bu yıl 2 bin 527 öğrenciye dağıtacağı eğitim bursu için banka kartlarının dağıtımına başlandı.

Afyonkarahisar Belediyesi geleneksel hale getirdiği eğitim bursu için banka kartlarını dağıtmaya başladı.

2016 yılında başlatılan ve il belediyeleri arasında bir ilk olan burslardan bu yıl 2 bin 527 öğrenci faydalanacak. 9 bin 100 öğrencinin başvuruda bulunduğu ve yapılan titiz incelemelerin ardından bütçe imkanları doğrultusunda 2 bin 527 öğrencinin bu yıl burs almaya hak kazandığı projede bursların hesaba yatacağı banka kartları, ailelere dağıtılmaya başlandı. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, dağıtım noktasındaki çalışmaları yerinde görerek kartlarını ailelere teslim etti.

'2 BİN 527 ÖĞRENCİYE BURS VERİYORUZ'

Başkan Çoban, Afyonkarahisar Belediyesi olarak 2016 yılından bu tarafa il belediyeleri arasında bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 80- 100 lira arasında değişen miktarlarda eğitim yardımında bulunduklarını hatırlattı. Bu yıl 9 bin 100 öğrencinin müracaat ettiğini aktaran Başkan Çoban, "Bütçe imkanlarımız çerçevesinde 2 bin 527 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencimize burs dağıtımını başlatıyoruz. Bunlardan 140'ı yetim çocuğumuz. Bir aileden annesi ya da babası vefat etmiş. Durumu da az gelirli ise yetim çocuklarımız için hiçbir kıstas ve sayı aranmaksızın tamamına burs verdik. Çocuklarımızın eğitimi hayatına bir nebze olsun yaptığımız katkının başarı olarak döneceğine inanıyorum. Aileler ve çocuklarımız inşallah bu eğitim yardımımızdan en güzel şekilde faydalansın. Yaptığımız bu uygulamayı birkaç büyükşehirde görmüştüm ama il belediyelerinde rastlamadım. Sanıyorum Türkiye'de bu uygulamayı yapan ilk il belediyesi biziz. Birçok ilkler gibi burada da bir ilki Afyon'a yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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