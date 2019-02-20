Afyonkarahisar AK Parti'de listeler belli oldu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclis üyesi aday listesini kamuoyuyla paylaştı. Mevcut belediye başkanı Burhanettin Çoban, il genel meclisinden birinci sıra adayı gösterildi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partilerin belediye başkanı adaylarını belirlemesi sonrası belediye ve il genel meclisi üye adayları da belirlendi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, "Genel Merkezimiz ve AK Parti İl Başkanlığımızın yoğun çalışmalarımız neticesinde belirlenen belediye ve il genel meclis üyesi adayları netleşti. Liste İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurullarına teslim edildi. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bizim davamız halkımıza hizmet davasıdır" dedi.

SEMAİ KAYA LİSTE BAŞI

Belediye meclisi asil aday listesinin ilk başında AK Parti'nin kuruluşundan itibaren çeşitli kademelerinde görev yapmış Semai Kaya yer alırken, diğer isimler ise Bahattin Savrukoğlu, Fatma Gamze Kılıç, Şükrü Tunçbilek, Mustafa Albay, Fatih Şapçı, Mustafa Oğuz, Hulusi Ceylan, Elif Süzme, Ercan İşlek, Süleyman Karakuş, Hüseyin Koca, Hakan Çilkaya, Yasin Beşkardeşler, Ali Sayın, Mehmet Kumartaşlı, Rabia Taşpınar, Hilal Büyükben, Canser Kuzu, Abdullah Sağlam, Ahmet Seçkin, Mehmet Köker, Ömer Çınar, Sultan Betül Erişen, Hakan Dilek, Hasan Burak Kutlu, Fatma Gülşen Koçak ve Salim Taşpınar'dan oluştu. Kontenjanda yer alan isimler ise Ali Ertan Ercan, Hasan Hüseyin Karacak ve Murat Öner oldu.

ÇOBAN İL GENEL MECLİSİNDE BİRİNCİ SIRA ADAYI

2009 yılında AK Parti'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen ve genel merkez tarafından bu dönem aday gösterilmeyen mevcut Başkan Burhanettin Çoban ise il genel meclis üyesi adayı olarak açıklandı. İl genel meclis üyesi adayı olan Çoban'ın yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk de listede yer aldı. Çoban ve Ertürk'ün yanı sıra listede Nurettin Birliktir, Mustafa Yılmazaslan, Ali Karkı, Hasan Hüseyin Düşgün ve Ahmet Çetinkaya'nın isimleri açıklandı.

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