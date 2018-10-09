Afyonkarahisar'a meydan ve alt geçit

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, yapımı devam eden kent meydanı ve 3'üncü alt geçidin 2018 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açmayı düşündüklerini söyledi.

Afyonkarahisar'ın çehresini değiştirecek olan kent meydanı çalışmaları yüzde 50 oranında tamamlandı. Kent meydanı yanı sıra 3'üncü alt geçit çalışmalarının da devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, her iki projenin 2018 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını vurguladı.

Afyonkarahisar'da 2 köprülü kavşak ve 2 alt geçidi tamamladıklarını aktaran Başkan Çoban, stadyum kavşağında yapımı devam eden 3'üncü alt geçidinin de tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Başkan Çoban, "İnşallah 3'üncü alt geçidimizi de bu yıl içerisinde bitireceğiz. Gerekli alt yapıdaki çalışmalar bitti. Fore kazıklar bitmek üzere. Bundan sonra köprü ve girişlerinin bağlanma işlemleri kalıyor. Belki biraz gecikme olabilecek. Ama inşallah fazla bir gecikme olmaz. 2018 yılı içerinde Allah'ın izniyle hem yeni alt geçidimizi hem de meydanımızı hizmete açacağız" diye konuştu.

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