Afyonkarahisar'a ikinci köprülü kavşak

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Belediyesi tarafından yaptırılan Muhsin Yazıcıoğlu Üst Geçit Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban döneminde İzmir yolunu Uydukent'e bağlayan ve kent tarihinin ilk üst geçit projesi olan Necmettin Erbakan Köprülü Kavşağı'nın ardından ikinci köprülü kavşak olan Muhsin Yazıcıoğlu Üst Geçit Köprülü Kavşağı da hayata geçirildi. Seyfi Demirsoy Caddesi üzerinde yapımına başlanan üst geçit köprülü kavşak çalışmaları tamamlanarak sürücülerin hizmetine açıldı.

20 metre genişliğinde, 380 metre uzunluğunda gidiş- geliş çift şerit, 7 ayak üzerine kurulan köprülü kavşağın bitirilmesiyle birlikte şehir merkezine en yakın yerden Fuar Alanı'na, gıda sitelerine, Toptancı Hali'ne ve Ankara karayoluna bağlantı sağlandı. Yine bu köprüyle birlikte önümüzdeki günlerde tamamlanacak olan yol ağlarıyla Sahipata'dan Uydukent'e, OSB'ye bağlantı oluşturulacak. Bu bağlantıyla birlikte Ankara istikametinden, devlet hastanesine ve üniversiteye gitmek isteyen sürücüler, şehir merkezine girmeden Uydukent'e ulaşabilecek.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Belediyesi olarak şehir trafiğini rahatlatma adına tarihinde ilk defa köprülü kavşakları, alt geçitleri yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İlk yapılan köprülü kavşağa rahmetli Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan ismini verdiklerini hatırlatan Başkan Çoban, "Fuar alanını şehir merkezine, Uydukent'e ve önümüzdeki günlerde tamamlanacak yol ağlarıyla birlikte OSB'ye bağlanacak köprülü kavşağımıza Türk milliyetçilerinden rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ismini verdik. Şehir trafiğini oldukça rahatlatacak olan üst geçit köprülü kavşağımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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