Afyon'da seçimde 862 polise görev

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, 24 Haziran seçimlerinde Afyonkarahisar merkezinde ve ilçelerinde toplam 862 polis memurunun görev yapacağını söyledi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, seçimler öncesi, seçim sırası ve seçim sonrası olmak üzere tedbir aldıklarını söyledi. Huzur ve güven içerisinde bir seçim geçmesini temenni eden Yıldız, "24 Haziran günü tüm ülke genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'ımızda da yapılacak olan seçimlerin Emniyet Teşkilatı olarak Sayın Valimizin talimatlarıyla etkin tedbirler aldık. Bu tedbirleri 3 ana başlık altında değerlendiriyoruz. Seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrası. Malum hepimizin temennisi ülkemiz için siyasi nezaketin olduğu barış ve huzur içerisinde bir seçim olması tüm dileğimiz. Bununla ilgili bize düşen görev etkin olarak her dönem olduğu gibi tarafsız, adil olarak devletin güvenlik kuvvetleri olarak bu seçimde vatandaşlarımızın hür iradesinin sandığa yansıması için en etkin tedbirleri aldık. Bizim de önceliğimiz bu" dedi.

'SEYYAR EKİPLER OLUŞTURDUK'

Afyonkarahisar merkezinde 2, ilçelerde ise 14 seyyar sandıkta vatandaşın huzur ve güven içerisinde oy kullanması için çalışacaklarını aktaran Yıldız, "Afyonkarahisar merkezinde 290 bin 997 vatandaşımız toplam 178 okulda oy kullanılacak. 930 sandığımız var. Ancak bu seçimde farklı bir uygulama var. Oy kullanmak için okullara gidemeyecek olan engelli vatandaşlarımızın da demokrasi gereği haklarını kullanabilmesi için seyyar sandıklar oluşturuldu. Bu konuyla ilgili toplam 14 sandığımız var. Merkezde 512, ilçelerimizde 350 olmak üzere toplamda 862 personelle görev alacağız. Bunun haricinde ilimizin yoğun bölümlerinden seyyar ekipler oluşturduk" diye konuştu.

'PROVOKE ETMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

Kanun ve yasalar içerisinde seçimleri provoke etmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Müdür Yıldız, şöyle dedi:

"En ufak bir seçimi provoke edecek veya vatandaşımızın oy kullanmasını engelleyecek tüm kişilere karşı tedbirlerimizi tamamen aldık. Burada özellikle vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken birkaç hususu belirtmek istiyorum. Malum her seçimde olduğu gibi kanunlarımızın emrettiği şekilde kesinlikle silah ruhsatı olanlar dahil silah taşıyamayacak. Silah taşıma yetkisi sadece devletin güvenlik kuvvetlerinde olacak. Alkol olayı tamamen kesinlikle yasak. Alkol satan yerler alkol satamayacak. Seçim sonrası kutlamalar ve araç konvoyları olabilir. Özellikle seçim günü tüm siyasi partilerin birbirlerine nezaket içerisinde davranacaklarına inancımız sonsuz. Ama biz olabilecek en ufacık bir ihbarı değerlendirebilecek tüm mekanizmalarımızı kurduk. Seçimi sabote edebilecek illegal örgütlerle kötü niyetli şahsiyetlere karşı yasaların bize emrettiği her şeyi yapacağımızı vatandaşımızın bilmesini istiyoruz. Temennimiz ülkemizin için önemli olan bu seçimi kazasız, belasız ve huzur içerisinde noktalamaktır."

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