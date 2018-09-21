AFSÜ Rektörü Okumuş görevine başladı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nurullah Okumuş göreve başladı.

AFSÜ rektörü olarak atanan Prof. Dr. Nurullah Okumuş, görevi vekalaten yürüten Afayonkarahisar Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak'tan devraldı. Üniversitenin akademik ve idari personelin katılımıyla Zafer Sağlık Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Prof. Dr. Mustafa Solak, Rektör Prof. Dr. Nurullah Okumuş'u tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

BÜTÜN GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Prof. Dr. Nurullah Okumuş da Prof. Dr. Solak'a teşekkür ederek, "Rektör Solak hocamızın desteğinin her zaman bizimle olacağını bilmek bize güç veriyor. Prof. Dr. Mustafa Solak hocamızın bize teslim ettiği üniversiteyi daha ileriye götürmek için bütün gücümüzle çalışacağız" dedi. Törene, AFSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Aslan ve Prof. Dr. Ümit Dündar ile AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsa Sağbaş ve Prof. Dr. Mehmet Karakaş katıldı.

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