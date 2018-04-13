Afrin ve Doğu Guta'ya yardım TIR'ı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA'da, Afrin ve Doğu Guta'ya gönderilmek üzere toplanan yardımlar malzemeleri gönderildi.

Kumluca Hayrat Yardım Kumluca Temsilciliği, Kumluca Belediyesi, Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği ve Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği tarafından hazırlanan yardım TIR'ı, törenle gönderildi. Törene AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende açıklama yapan Hayrat Yardım Kumluca Temsilcisi Hacıali Ayan; "Afrin ve Doğu Guta'daki kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenledik. Kumluca Belediyesi, Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği ve Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği kampanyamıza destek verdi. Afrinli ve Doğu Guta'daki kardeşlerimizi yalnız bırakmamak adına bu kampanyayı düzenledik. Destek veren ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Müftü Hacı Kahraman'ın okuduğu duadan sonra yardım TIR'ı yola çıktı.

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