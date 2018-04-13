Afrin şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu

Mehmet DOĞANER/ MERSİN, () - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 56 Mehmetçik anısına değişik türde 120 fidan dikildi.

İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ile Erdemli Kargıpınarı Anadolu Lisesi tarafından, Karahıdırlı Ömer tepesi mevkisinde hazırlanan fidan dikim törenine Afrin'de şehit düşen Anamurlu Astsubay Çavuş Hasan Kuş'un eşi Alime Kuş da katılarak askerler ve öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Törende konuşan Silifke Kaymakamı ve Erdemli Kaymakam Vekili Şevket Cinbir, "Ülkemizin güvenliği için Suriye'de teröristlere karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Mehmetçiklerimiz anısına böyle güzel etkinlik düzenlenmesi beni ziyadesi ile onurlandırdı. Fidan dikme etkinliğimize Anamurlu şehidimiz Hasan Kuş'un eşi de katılarak şehitlerimizin hatıralarının canlı tutulmasına katkı sundu. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Afrin şehitleri anısına düzenlenen hatıra ormanına 120 adet mazı, sığla, hatmi ve kara selvi gibi ağaç türlerinin fidanları dikildi. Şehit Astsubay Kuş'un eşi Alime Kuş ise, başta eşi olmak üzere Afrin şehitleri anısına fidan dikilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu'nun okuduğu Kur'anı Kerim ve duanın ardından fidanlar dikildi. Şehit eşi Alime Kuş'a tahta üzerine yapılan Türkiye haritalı Türk bayrağı armağan edildi.



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