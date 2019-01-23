Afrin şehidi mezarı başında anıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı (25), ölümünün 1'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 23 Ocak 2018'de PKK/PYD'li teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit Muratdağ, ölümünün 1'inci yıl dönümünde Kartal Şehitliğindeki mezarı başında anıldı. Törene anne Sibel Muratdağı ve yakınları katıldı. Şehit Muratdağı için mezarında dua edildi.

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