Afrin'deki Mehmetçiğe kuru üzüm ve leblebili desteğe teşekkür belgesi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik Suriye'nin Afrin şehrinde düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere gönderilmek üzere başlatılan 'Mehmetçiğe kuru üzüm ve leblebi' kampanyasına destek veren tüm kurum ve kuruluşlar ile yardımseverlere teşekkür belgesi verildi.

'Mehmetçiğe kuru üzüm ve leblebi' kampanyasına destek veren kurum ve kuruluşlar ile yardımseverlere İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından gönderilen teşekkür belgeleri takdim edildi. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen törene AK Parti, CHP ve MHP ilçe başkanları, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, "Mehmetçiğe kuru üzüm ve leblebi adı altında başlattığımız kampanya kapsamında Salihli adeta tek vücut oldu. Gerek siyasi partilerimiz, gerekse oda başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz kurum amirlerimiz kampanyaya çok önemli katkılar sağladı. Yardımsever halkımızda bu kampanya için seferber oldu. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ise istenildiği takdirde Salihli halkının kısa sürede bir araya gelip neler başarabileceğini bu kampanya ile bir kez daha görmüş olduklarını söyledi. Dinç, kampanyaya destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Salihli Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe ve Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, kampanyaya destek verenlere teşekkür belgelerini verdi.

Afrin'deki Mehmetçikler'e geçen Mart ayında, kampanya kapsamında toplanan 5 ton leblebi ve 5 ton kuru üzüm gönderilmişti.

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

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